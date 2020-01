Kindergärten in Renningen Kinderbetreuung: Probleme reißen nicht ab

Der dritte betroffene Kindergarten ist Hummelbaum B. Von dort wird die Kindergartenleiterin in die neue Sportkita wechseln und noch zwei Erzieherinnen „mitnehmen“. „Hier wird es so sein, dass in der Zeit vom 1. Juni bis zum Beginn der Sommerferien einmal pro Woche zweieinhalb Stunden wegfallen“, erklärt Daniel Dreßen. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden die Einschränkungen hier aber nur für die genannte Zeitspanne gelten. Eine neue Leiterin ist ebenfalls gefunden.

Weitere Einschränkungen könnten folgen

Die Verunsicherung bei den Eltern ist nun groß, weiß Nicole Volk vom Vorstand des Gesamtelternbeirats. Vor allem im Geranienweg und in der Voräckerstraße. Denn die Reduzierungen dort gelten nicht nur für unbestimmte Zeit, es handelt sich jeweils auch nur um die erste Phase der Einschränkungen. „Ich fürchte, es ist eher wahrscheinlich, dass noch weitere Einschränkungen folgen werden, als dass wir die bestehenden zurücknehmen können“, sagt Daniel Dreßen.

Die Hoffnung auf kurzfristige Lösungen ist eher gering. Mitarbeiter von anderen Standorten kurzzeitig an den freien Stellen einzusetzen, wird jedenfalls nicht möglich sein. „Wir haben nicht so viel Spielraum, dass wir wirklich umschichten könnten“, so Dreßen. Das Problem sei, dass die Fälle, bei denen es nicht um den Wechsel in die Rankbachstraße geht, so nicht vorherzusehen waren. „Das hat uns kalt erwischt.“

Die bisherigen Gespräche mit den Eltern seien trotz allem sehr konstruktiv verlaufen, wofür er sehr dankbar sei. Nicole Volk hegt ebenfalls die Hoffnung, dass es so bleibt. Gleichzeitig schwebt über allem die Frage, wie es weitergeht. „Von den Eltern wird Flexibilität verlangt, da hoffen wir natürlich, dass auch die Stadt flexibel ist“, so Volk. Der Bedarf für eine tägliche Betreuung nur bis 15 Uhr bestehe tatsächlich bei einigen. Aber sie so kurzfristig umzusetzen, könnte mehr als schwierig werden. Einen Lösungsansatz sieht sie darin, in der Anfangszeit eine Mischung von Ganztag und Ganztag „light“ zuzulassen. Auch darüber wird in den Gesprächen zwischen Stadt und Elternbeiräten diskutiert werden.

Das Ringen um jeden Erzieher

Viel diskutiert wird über die Kinderbetreuung in Renningen schon seit einigen Jahren. Das Problem: Es gingen schlicht die Plätze aus. Vor allem in Malms­heim, gerade durch das Wohngebiet Schnallenäcker II, sind die Wartelisten für Kitas nach wie vor lang, Ganztagsplätze sind gefragt wie nie. Der Kindergarten in der Jahnstraße und der Neubau in der Rankbachstraße brachten und bringen laut Bürgermeister Wolfgang Faißt eine Erleichterung. Doch auch das schönste Gebäude hat keinen Effekt, wenn es nicht genügend Erzieher dafür gibt. Und im Werben um Erzieher steht die Stadt in Konkurrenz mit sämtlichen Kommunen der Umgebung. Die Erzieherplätze in der Rankbachstraße sind Stand jetzt ebenfalls noch nicht voll besetzt.

Langfristige Lösungen sucht Renningen schon länger. Eine Ausbildungsoffensive wurde bereits auf den Weg gebracht, an weiteren Ansätzen wird gearbeitet. Zum Beispiel wird der neue Kindergarten im künftigen Baugebiet Schnallenäcker III gleich mit Wohnungen für Erzieher geplant. Eine Patentlösung ist aber noch nicht gefunden. Und von Prämien, wie sie zum Beispiel Herrenberg und Leonberg an Erzieher vergeben, will Renningen ebenfalls absehen.

Vor diesem Hintergrund will es Nicole Volk nicht in den Kopf, „warum mit Gewalt jetzt auch noch Schnallenäcker III durchgeboxt wird“. Das Baugebiet wird voraussichtlich ab 2022 noch mal rund 1000 neue Einwohner nach Renningen bringen. „Wir verkraften doch schon Schnallenäcker II nicht, alles ist total überlaufen.“ Und die Problematik ende ja nicht bei Kindergärten. „Bei den Grundschulen wird es genauso weitergehen.“