Kinderbetreuung in Wimsheim Eltern müssen höhere Gebühren zahlen

Wimsheim - Tiefer in die Tasche greifen müssen die Eltern für die Betreuung ihrer Kinder in der Kindertagesstätte in Wimsheim. Ab Januar erhöhen sich die Beiträge für Kindergarten und Krippe um jeweils fünf Prozent. Das hat der Gemeinderat jetzt beschlossen. Zuvor war diese Erhöhung mit dem Kindergartenausschuss, in dem auch Eltern vertreten sind, besprochen worden.