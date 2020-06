Kinderbetreuung in Weissach Keine Gebühren während des Corona-Lockdowns

Lesen Sie hier: Alle News zur Corona-Pandemie

Nach dem 25. Mai wurde schließlich bereits allen Eltern prinzipiell angeboten, ihre Kinder wieder in die Betreuungseinrichtungen zu bringen – freilich aus Infektionsschutzgründen bei stark reduzierter Platzkapazität, sodass nicht alle zu Zug kommen konnten. Nach wie vor waren Eltern, die in der „kritischen Infrastruktur“ arbeiten oder Präsenzpflicht am Arbeitsplatz nachweisen können, bevorzugt. Eine unreglementierte Öffnung aller Einrichtungen wird erst ab Ende Juni erwartet.

Uneinig waren sich die Gemeinderäte bei ihrer Sitzung in der Strudelbachhalle, ob für die Notbetreuung von Kindern, deren Eltern bei Polizei, Feuerwehr oder in den Krankenhäusern arbeiten, also in systemrelevanten Berufen tätig sind, überhaupt Gebühren erhoben werden sollten.

Pierre Michael von den Grünen argumentierte, dass es „ein starkes Symbol wäre, auf die Gebühr zu verzichten“, zumal die Summe, die das die Gemeinde kosten würde, „überschaubar“ bliebe. Die Notbetreuung der Gemeinde hatten, so Bürgermeister Töpfer, rund 15 bis 20 Kinder in Anspruch genommen. Der Verzicht hätte mit einem niedrigen vierstelligen Betrag die Gemeindekasse belastet.

Antrag der Grünen abgelehnt

Der Antrag der Grünen konnte sich am Ende dennoch nicht durchsetzen: Der Weissacher Gemeinderat bestätigte die Erhebung der Gebühren für die Notbetreuung sowie für die Betreuung im bisher geltenden „rollierenden System“ mit knapper Mehrheit.