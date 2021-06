Kinderbetreuung in Weissach Eltern erstreiten Stopp von Kita-Neuregelung

Lesen Sie hier: In Renningen gibt es eine „Kita für alle“

Und auch Hauptamtsleiterin Nadine Pfaffeneder bestätigt, dass rund 20 Prozent aller Familien für ihre Kinder in Weissach und Flacht dieses 35-Stunden-Modell gebucht haben. Würde die Regelung tatsächlich umgesetzt, so argumentiert Schober, hätten berufstätige Eltern, die nicht in der Lage seien, ihr Kind über Mittag nach Hause zu holen und anschließend wieder in den Kindergarten zu bringen, ein riesiges Problem: „Entweder müsste ein Elternteil seine Arbeit aufgeben oder die Familien wären gezwungen, fortan eine teurere Ganztagesbetreuung von 40 Stunden zu buchen.“

Kostensteigerung von 107 Prozent

Und genau das hatten die Gemeinderatsmitglieder aller Fraktionen wohl bislang übersehen. Mit der Folge, dass am Montagabend eine Mehrheit der Gemeinderäte den eigentlich bereits abgenickten Beschlussvorschlag eiligst revidierte: „Jetzt ist uns etwas aufgefallen“, leitete Pierre Michael von den Grünen seine Stellungnahme ein – und rechnete vor, wie die Eltern belastet würden, wenn ihre Kinder nun gezwungenermaßen ins 40-Stunden-Modell wechseln müssten: Kosteten bislang, so Michael, 35 Stunden 142 Euro für ein Kind zuzüglich der Essenspauschale, so würden nun für die eigentlich nicht benötigten 40 Stunden 294 Euro fällt.

„Das ist ein Kostensteigerung von 107 Prozent“, sagte das Ratsmitglied und verwies zugleich auf die Frage nach der Rechtmäßigkeit eines solchen Schrittes. Auch der Fraktionssprecher der Bürgerliste, Andreas Pröllochs, plädierte deshalb dafür, den umstrittenen Punkt vor der Abstimmung aus der Vorlage zu entfernen. „Ich hätte keine Schmerzen dabei, in der Sache noch einmal eine Runde zu drehen.“ Er sprach sich dafür aus, in einer erneuten Sitzung die Elternvertreter zu befragen.

Elternvertreter wollen Mitspracherecht

Jana Wagner unterstrich, dass es vor allem dieses Nicht-Einbinden der Elternvertreter war, der jetzt zu den massiven Unmutsäußerungen geführt habe: „Es ist mir wichtig zu betonen, dass wir konstruktiv an einer Überarbeitung der Betreuungsstruktur- und der Betreuungskosten mitarbeiten wollen.“ Dass die Gebühren für Kindergartenplätze in Weissach bislang relativ günstig waren, ist auch den meisten Eltern bewusst. Wie so manches ist auch das in der Heckengäugemeinde ein Erbe der überreichlich gefüllten Kassen vergangener Tage. Die letzte Gebührenerhöhung in den Kitas datiert in Weissach auf das Jahr 2018.

Neben der Gebührensteigerung von drei Prozent, die tatsächlich weitgehend unstrittig ist und für die 40-Stunden-Betreuung vorläufig ausgesetzt werden soll, sieht der am Montag schließlich ohne den strittigen Punkt „Mittagessen“ gefasste Grundsatzbeschluss nun vor, dass künftig die Gebührenanpassung in den Weissacher Kindergärten „entsprechend den Empfehlungen der kommunalen und kirchlichen Landesverbände überprüft und im Einzelfall beschlossen wird“. Soll heißen: Ein Verteuerungsautomatismus ist auch in Zukunft ausgeschlossen. Außerdem soll ein sogenanntes Teilhabe-Modell garantieren, dass sozial benachteiligte Familien Vergünstigungen erhalten. Wie mit dem Mittagessen im 35-Stunden-Modell verfahren werden soll, wird nun neu debattiert.