Kinderbetreuung in Weissach Die Suche nach Fachkräften

Der Pool soll aufgestockt werden

Zweite Maßnahme ist die Aufstockung des Pools an Vertretungskräften. Zwei zusätzliche Stellen schafft die Gemeinde in diesem Bereich, die künftig dann einspringen, wenn die Erzieherinnen krank oder im Urlaub sind. Aktuell umfasst der Vertretungskräfte-Pool 3,5 Stellen. Der Vorteil: Mitarbeiter, die dort arbeiten, müssen nicht unbedingt ausgebildete Erzieher sein. Deshalb ist es in diesem Bereich einfacher, Personal zu finden. „Das ist für Mitarbeiter attraktiv, die wir dann berufsbegleitend ausbilden oder die nach einer Elternzeit wieder einsteigen möchten“, erklärt Neldert.

Als dritte Maßnahme hat die Verwaltung den Personalschlüssel neu berechnet. In der Neuberechnung sind 4,7 Stellen zusätzlich vorgesehen, die bislang noch nicht besetzt sind. Dass will man jetzt nachholen.

All das macht die Gemeinde, um für die Zukunft gut gerüstet zu sein. Aktuell seien die allermeisten Stellen besetzt, sagt die Hauptamtsleiterin Nadine Pfaffeneder auf Nachfrage. Andere Gemeinden in der Region mussten in der Vergangenheit schon die Öffnungszeiten einschränken, wenn die Krankenstände besonders hoch waren. Das war in Weissach bislang noch nicht der Fall, versichert sie.