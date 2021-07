Kinderbetreuung in Weil der Stadt Eltern müssen künftig mehr bezahlen

„Wir sind nicht überdurchschnittlich teuer und würden gern mehr für die Familien machen, aber Sozialpolitik können wir uns leider nicht leisten“, sagte der Bürgermeister Christian Walter mit Blick auf die roten Zahlen im städtischen Haushalt.

Mehr Kinder bedeuten mehr Investitionen

Bei anhaltend hoher Geburtenrate und Zuzügen in Neubaugebiete werden in nächster Zeit Investitionen in die Kinderbetreuung fällig. Den bestehenden 763 Kindergartenplätzen stehen derzeit 798 Kinder gegenüber. In Münklingen wird im September eine zusätzliche Gruppe im alten Schulhaus an den Start gehen.

In der Kita Hausener Feldmäusle könnte eine Kleingruppe mit bis zu zwölf Plätzen eingerichtet werden, wenn das nötige Personal gefunden wird. In den anderen Kindergärten gibt es für zusätzliche Plätze keine Kapazitäten mehr. Weitere An- und Neubauten sind jedoch geplant.