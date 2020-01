Kinderbetreuung in Rutesheim Einen Kindersegen gibt es auch in Perouse

Rutesheim - Zwei weitere Tapirs, also Betreuung von Kleinkindern in anderen geeigneten Räumen, dieses Mal in Perouse und eine weitere Gruppe im Obergeschoss des Kindergartens Goethestraße in Rutesheim einzurichten, stehen gegenwärtig auf dem Programm der Stadtverwaltung. Die Umbauarbeiten sind in vollem Gange. Wo viele Kinder sind, werden auch reichlich Betreuungsplätze für diese benötigt. An dieser Binsenweisheit kommt auch Rutesheim nicht vorbei. Und so hat der Gemeinderat grünes Licht gegeben, das Ganztagsangebot für die Betreuung von Kindern unter und über drei Jahren weiter auszubauen.