Kinderbetreuung in Rutesheim Der neue Hort ist bezugsbereit

Barrierefreier Zugang

Denn für den Anbau an das Gebäude der Realschule mussten Mauern durchbrochen werden, damit es gelingt, mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Weil ein Fahrstuhl in den Hort eingebaut ist, um ihn barrierefrei zu gestalten, bekommt auch die Schule einen barrierefreien Zugang. Die Flure der benachbarten Schule wiederum können als zweiter Fluchtweg für den Hort genutzt werden.

Auch die Realschule und das Gymnasium profitieren von dem Neubau. Der Realschule werden hier zwei weitere Klassenräume zur Verfügung stehen. Das Gymnasium kann in den Schulpavillon einziehen, in dem bisher der Hort residiert hat – was auch dringend notwendig ist, denn ab Herbst gibt es eine Klasse zusätzlich durch die ersten G9-Abiturienten.

Speiseraum mit Spülküche

Der Hort wird auf drei Geschossen 900 Quadratmeter Nutzfläche haben. Die Räume für Werken, Spielen, Hausaufgabenbetreuung, Lesen und Arbeiten am PC orientieren sich in der Größe an den Klassenzimmern der Realschule. Zudem bekommt der Hort einen Speiseraum für 100 Menschen mit Spülküche.

Zwei Grundschulstandorte

Der Anbau wurde notwendig, weil aktuell im Hort und in der Kernzeitenbetreuung jeweils mehr als 80 Grundschulkinder am Standort im Schulzentrum und am Standort Hindenburgstraße angemeldet sind. „Tendenz steigend, und die neuen Räume bieten große Reserven“, sagt der Erste Beigeordnete, Martin Killinger.

Den Bedarf bedingt auch ein „Rutesheimer Luxusproblem“, das viele andere Kommunen gerne hätten. Die Stadt hat sowohl in der Außenstelle der Grundschule in der Hindenburgstraße mit einem eigenen, 2017 gebauten Hort als auch im Schulzentrum jeweils drei Parallelklassen für jeden der vier Jahrgänge. Also werden an beiden Standorten jeweils zwölf Klassen unterrichtet. Denn ab dem 57. an einem Standort eingeschriebenen Kind kann eine dritte Klasse gebildet werden.

Hortbetreuung genießt Vorrang

Rutesheim gibt der Hortbetreuung Vorrang vor der „verlässlichen Grundschule“, weil so mehr Betreuungszeit angeboten werden kann. Das Konzept des Landes Baden-Württemberg für Ganztagsgrundschulen sieht vor: drei oder vier Schultage mit sieben oder acht Zeitstunden (inklusive Unterricht). „Das heißt, dass wir die zusätzliche kommunal organisierte und gewährleistete Betreuung immer benötigen“, sagt der Erste Beigeordnete. Auch für die Mittagspausen und das Mittagessen sind immer die Kommunen zuständig. An den beiden Hort-Standorten beschäftigt die Stadt jeweils acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Betreuung an fünf Tagen

Öffnungszeiten

Wie bisher werden auch in dem neuen Hort die Kinder von Montag bis Freitag zwischen 6.30 und 17.30 Uhr, also an fünf Tagen die Woche betreut. Und das auch an rund sieben Wochen während der Schulferien. Die Kernzeitbetreuung läuft durchgehend von 7 bis 13.30 Uhr. Zudem wird das Hort-Programm auch auf die örtliche Standranderholung abgestimmt.