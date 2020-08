Kinderbetreuung in Renningen Waldkindergarten soll im Frühling starten

Die erste Hürde für die neue Einrichtung konnte die Stadt bereits frühzeitig nehmen: Die Verwaltung hat einen geeigneten Standort für den Waldkindergarten in Malmsheim, in der Nähe des Bosch-Campus, gefunden: in der Perouser Straße 95. Das Gelände dort bietet auf lange Sicht sogar noch weitere Entwicklungsmöglichkeiten über einen Waldkindergarten hinaus. Aufgrund der jährlichen Kosten von zwischen 150 000 und 170 000 Euro für den Waldkindergarten – Betreuungseinrichtungen von anderen Trägern werden von der Stadt trotzdem bezuschusst – konnte die Stadt den Auftrag aber nicht einfach so vergeben, sondern musste eine europaweite Ausschreibung starten. Dafür hat die Stadt einen Katalog mit Vergabekriterien erstellen lassen, nach dem THOST Projektmanagement eine Wertung der Bewerber vornehmen wird.