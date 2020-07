Kinderbetreuung in Renningen Waldkindergarten kommt nach Malmsheim

Es gibt wieder mehr Erzieher

In der Zwischenzeit hat sich die Mitarbeitersituation deutlich gebessert, berichtet Daniel Dreßen. Die Sportkita zum Beispiel ist mittlerweile voll besetzt. Gleichwohl gibt es noch Einschränkungen in manchen Kindergärten. Anfang des Jahres mussten in drei Einrichtungen Öffnungszeiten reduziert werden aufgrund des Erziehermangels, die zum Teil auch nach der Corona-Krise andauern. Das soll sich aber bald ändern. Es gab bereits mehrere Einstellungen und weiterhin Bewerbungsgespräche. „Und wir haben deutlich mehr Bewerber als offene Stellen.“ Was merklich zugenommen habe, sei die Mund-zu-Mund-Propaganda, also dass Bewerber über persönliche Empfehlungen und Kontakte den Weg nach Renningen finden. „Das ist für uns ein gutes Zeichen.“

Viele Waldkindergärten im Umkreis

Waldkindergärten gibt es im Altkreis Leonberg bereits in Weil der Stadt, Heimsheim und Mönsheim. Träger ist der Verein „Naturkinder Flacht“. Darüber hinaus wird die durch den Verein FISH Leonberg initiierte Naturkindergartengruppe mit 20 Plätzen im Gebiet Lohlenbach ab dem Kindergartenjahr 2020/21 in den Bedarfsplan der Stadt Leonberg aufgenommen. Es fehlt nur noch die Betriebserlaubnis vom Kommunalverband Jugend und Soziales.