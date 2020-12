Kinderbetreuung in Renningen Kita-Gebühren steigen leicht an

Weitere Veränderungen in Sachen Kinderbetreuung sind die Einstellung der Spielgruppe Renningen und dafür die Ausweitung des Tapir-Angebots Kronenstraße auf den Vormittag. „Tapir“ steht für „Tagespflege in anderen geeigneten Räumen“, also in anderen Räumen als dem Haushalt der Betreuer. Das Tapir-Angebot in der Kronenstraße hatte bislang immer Öffnungszeiten von 13 bis 17 Uhr. Mittlerweile wurden die Kindergartengruppen des evangelischen Kindergartens Kronenstraße aber auf verlängerte Öffnungszeiten von 7.30 bis 13.30 Uhr umgestellt, es gibt also eine Überlappung. Eltern, die beide Angebote nutzen, zahlen aktuell eine halbe Stunde mehr, als sie tatsächlich in Anspruch nehmen können. Da sowohl Kindergarten als auch Tapir auf die vollen Gebühren angewiesen sind, sprach sich die Verwaltung dafür aus, das Tapir-Angebot auf den Vormittag auszuweiten.