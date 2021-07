Verbände und Organisationen wie der Gemeinderat und Kirchenleitungen geben regelmäßig eine Empfehlung zu den Elternbeiträgen heraus. Da die Ausgaben in der Kinderbetreuung, zum Beispiel beim Personal, regelmäßig steigen, tun es für zumeist auch die empfohlenen Beiträge. Das Ziel lautet für gewöhnlich, einen Deckungsgrad in Höhe von 20 Prozent zu erhalten, also dass 20 Prozent der anfallenden Kosten in der Kinderbetreuung durch die Eltern getragen werden, der Rest durch die Kommune beziehungsweise in Teilen durch den jeweiligen Träger.