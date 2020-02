Kinderbetreuung in Renningen „Ganztag light“ kommt am 1. September

Eltern soll Übergang erleichtert werden

Um den betroffenen Eltern im Geranienweg den Übergang zu erleichtern – schließlich kommt die Änderung hier sehr kurzfristig –, wird eine Kombination von GT und „GT light“ in der Anfangszeit noch möglich sein, berichtete Daniel Dreßen. Das ist eines der Ergebnisse aus den Gesprächen zwischen der Verwaltung und den Elternbeiräten.

Durch die Umstellung ab dem 1. September würde sich der Personalbedarf der Stadt um rund 140 Prozent verringern. „Wir sparen damit aber nicht tatsächlich“, erinnerte Dreßen. „Diese Stellen sind gerade ohnehin nicht besetzt, wir würden also unbesetzte Stellen streichen.“

Im Falle des Falles entscheidet das Los

Wenn der Gemeinderat am 17. Februar auch sein Okay gibt, soll zum 1. September in jeweils zwei Gruppen in den Krippen Rankbachstraße und Schnallenäcker sowie in je mindestens einer Gruppe in den Kindertagesstätten Geranienweg, Voräckerstraße und Schnallenäcker die verkürzte Ganztagsbetreuung bis 15 Uhr eingeführt werden.

Sollten zu viele Nachfragen für „GT light“ bestehen, entscheidet ganz unbürokratisch das Los, kündigt die Verwaltung an. Alfred Kauffmann (Freie Wähler) wollte aber auch gerne wissen, was passiert, wenn es zu wenige Anmeldungen sind. Im Detail wird sich das aber erst herauskristallisieren, wenn die Gespräche mit den Eltern abgeschlossen sind. In Aussicht stellte die Verwaltung schon mal, dass bei Interesse, aber Schwierigkeiten im Übergang, temporär eine Mischform aus GT und „GT light“ zugelassen werden könnte. In jedem Fall gelte es „zu vermeiden, dass berufstätige Eltern ihre Ganztagesplätze verlieren, was zu einer Einschränkung der Berufstätigkeit führt“, so Dreßen.