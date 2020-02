Kinderbetreuung in Renningen Externer Träger für den Wald-Kindergarten

Die Notwendigkeit eines Waldkindergartens hat die Stadt in ihrem Kindergartenbedarfsplan von 2019 festgehalten, die Verwaltung wollte sich darum kümmern. Doch die Personalsituation in den städtischen Kitas hat sich 2019 zunehmend verschlechtert, berichtete der zuständige Abteilungsleiter, Daniel Dreßen. „Auf die Ausschreibung für die Sport-Kita kamen nahezu ausschließlich interne Bewerbungen.“ Die neuen Mitarbeiter dort fehlen also an den bisherigen Standorten.