Kinderbetreuung in Leonberg Die neue Normalität beginnt am Montag

Für die Erzieherinnen bedeutet das mehr Planungsaufwand. Wo vorher zwei Gruppen Platz im Garten hatten, darf nun nur noch eine Gruppe draußen spielen. Ausnahmen gibt es nur in den Randzeiten, also früh am Morgen oder spät am Nachmittag, wenn ohnehin weniger Kinder betreut werden. „Diese Zeiten sind aber je nach Kita unterschiedlich“, sagt Ute Keilbach, die bei der Stadt Leonberg die Abteilung Kindertageseinrichtungen leitet. Jede Kita habe zudem andere örtliche Gegebenheiten. Was also in der einen Einrichtung möglich ist, kann in einer anderen unter Umständen nicht funktionieren.