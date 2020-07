Kinderbetreuung in Hemmingen Kita-Gebühren bleiben gleich – vorerst

Hemmingen - Allein auf weiter Flur standen sie, der Hemminger Bürgermeister Thomas Schäfer (CDU) und die FDP-Gemeinderätin Barbara von Rotberg. Es ging um die Frage, ob die Gebühren für die Kita- und Hort-Betreuung von Herbst an steigen sollen. Ja, sagte das Duo. Nein, sagte der Gemeinderat fast unisono. So müssen Familien vorerst nur für das Mittagessen ihrer Sprösslinge tiefer in die Tasche greifen: 3,50 pro Mahlzeit – bislang sind es drei Euro – beziehungsweise eine Pauschale von monatlich 65 Euro für elf Monate. Ein Monat fällt wegen der Schließzeiten weg.