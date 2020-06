In Heimsheim hatte die SPD zunächst beantragt, die Gebühren für den kompletten Monat März zu erlassen. Da es in den ersten Wochen aber noch eine Betreuung gab, fand der Vorschlag im Gemeinderat keine Mehrheit. Andreas Wein (Freie Wählervereinigung) gab aber an, dass man einer Rückerstattung grundsätzlich positiv gegenüberstehe, nur nicht für den gesamten Monat. Die SPD reichte daher einen neuen Antrag ein.