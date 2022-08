Kinderbetreuung in Ditzingen Neue Einrichtungen, keine Betreuer

Wie lassen sich Personalprobleme lösen? Es sei eine „sehr unbefriedigende Situation, in der wir uns befinden“, sagt der Oberbürgermeister Michael Makurath. Der parteilose Verwaltungschef verwies in der Juni-Sitzung des Gemeinderatsausschusses auf das landesweit bestehende Problem des Personalmangels. In allen Kommunen werde überlegt, damit bestmöglich umzugehen. Man könne als Kommune machen, was man wolle, man komme nicht ans Ziel.

Auf die Nachfrage von SPD-Fraktionschefin Sabine Roth, ob man nicht mehr nachgefragte Betreuungsformen nicht reduzieren könne, um dadurch Personal zu gewinnen, äußerte sich der Verwaltungschef skeptisch. Es sei eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera. „Es gibt nichts, was den Mangel beseitigt.“ CDU-Fraktionschef Sven Sautter hinterfragte, ob das Personalproblem nicht auch selbst gemacht sei und man als Arbeitgeber in mancher Kita nicht gezielt auf die Teamentwicklung schauen müsste.

Wie werden sich die Gebäude verändern? In der Lehmgrube, also in der Kernstadt, wird eine Kita gebaut. Doch diese ist nicht zur Schaffung zusätzlicher Plätze geplant, sondern wird als Interim benötigt: Hier sollen alle Kinder vorübergehend unterbracht werden, deren Einrichtungen nach und nach saniert werden müssen. Die Verwaltung will prüfen, ob die Kita Breslauer Straße, in der offenbar ein größerer Sanierungsbedarf vermutet wird, durch die Lehmgrube ersetzt werden kann – wenn diese nicht mehr für Interimsmaßnahmen notwendig ist.

Auch wenn die Verwaltung argumentiert, dass Eltern keinen Anspruch auf einen Kita-Platz im selben Stadtteil habe, in dem die Familie lebe, so argumentierte sie nun, dass die Planung nicht allein auf die Erfüllung des gesetzlichen Rechtsanspruchs ausgerichtet werden könne, da auch in der Zukunft eine „ortsteilbezogene und wohnortnahe Versorgung gewünscht“ werde.