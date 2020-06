Kinderbetreuung in Corona-Zeiten Nicht überall klappt es mit der Zeit

Einen Termin am Anfang hat die Familie nicht wahrnehmen können, weil sie verreist war. Dazu war der evangelische Kindergarten in den Pfingstferien für eine Woche geschlossen. „Einigen Eltern erging es ähnlich“, sagt die Leonbergerin. Aber nicht allen. Im eingeschränkten Regelbetrieb durften die Kindertageseinrichtungen nur 50 Prozent der Plätze in den genehmigten Gruppen belegen. Viele Kitas, etwa die städtischen Einrichtungen in Leonberg, legten ein rollierendes System auf. Mal kommt die eine Hälfte der Gruppe, am nächsten Tag die andere.