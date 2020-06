Kinderbetreuung in Corona-Zeiten Brandbrief an die Regierung

Bereits Ende Mai hatte die Kultusministerin bekannt gegeben, dass die Kindertagespflege und Grundschulen bis Ende Juni oder Anfang Juli vollständig geöffnet werden. Bis heute liegt dafür aber kein Konzept vor. Auch in einer Antwort des Kultusministeriums vom Freitag heißt es lediglich, dass die Regeln „in Kürze“ an die Schulen und Kitas und Kitaträger kommuniziert werden sollen. Grundlage seien die Erkenntnisse der Universitätskinderklinik Heidelberg, wonach Kinder bis zehn Jahre das Corona-Virus weniger verbreiten als Erwachsene. „Somit können wir in dieser Altersgruppe auf die Abstandsgebote verzichten, sodass ein Unterricht und eine Betreuung in einem Regelbetrieb möglich ist“, lässt sich die Kultusministerin Susanne Eisenmann in der Pressemitteilung zitieren.