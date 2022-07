Kinderbetreuung im Strohgäu Die Kitagebühren steigen weiter

Die CDU stellte einen entsprechenden Antrag, den – bei vier Enthaltungen – nur der Bürgermeister Joachim Wolf (parteilos) ablehnte. Es gebe genug Instrumente, Eltern mit schmalem Geldbeutel zu entlasten, argumentiert er. Genau die hat die CDU mit ihrem Antrag im Blick: Die soziale Komponente werde deutlich gestärkt, sagt der Fraktionschef Oliver Nauth. Nun entwickelt die Stadtverwaltung ein Modell und legt es dem Gemeinderat dann zur Diskussion vor. Die Erhöhung der Elternbeiträge um 3,9 Prozent betrifft hier bloß die Regelbetreuung Ü3. Eine Empfehlung geben die Verbände ohnehin nur für die Regelgruppe für U3 und Ü3. Für die Stadt bedeutet das ein Plus von 9000 bis 11 000 Euro. Hinzu würden die Ersparnisse durch geringere Zuschüsse an kirchliche und freie Träger kommen, die sich auch in dieser Größenordnung bewegen würden.

Hemmingen staffelt, Ditzingen diskutiert

In Hemmingen hat der Gemeinderat im Jahr 2018, nach laut dem Bürgermeister Thomas Schäfer (CDU) „intensiven Diskussionen in einer extra eingerichteten Arbeitsgruppe Kinderbetreuung“, einstimmig die Einführung von einkommensabhängigen Gebühren verworfen. Mehr Geld zahlen die Eltern stufenweise, entschied der Gemeinderat im Dezember: Die U3-Betreuung kostet seit April sechs und von September an drei Prozent mehr. Im Ü3-Bereich stieg die Gebühr zum April um 5,87 Prozent, im September wird sie um 2,52 Prozent erhöht.

Einzig in Ditzingen, wo zuletzt anno 2021 erhöht wurde, bleibt alles beim Alten – vorerst. Es sei nicht mehr möglich gewesen, eine ausführliche öffentliche Beratung vor den Sommerferien zu führen, da die Zeitspanne zwischen Empfehlung und letzter Sitzung der Gremien vor der Sommerpause mittlerweile „sehr kurz“ sei, sagt der Rathaussprecher Jens Schmukal. Das werde im Herbst nachgeholt. Und dann wird es wohl auch in Ditzingen teurer.

„Wir sind mit unseren Gebühren unterhalb des Landesrichtsatzes und haben eine ‚Aufholstrecke‘ vor uns, um zu einem späteren Zeitpunkt bei den Gebühren wieder auf dem Niveau des Richtsatzes zu sein“, erläutert Jens Schmukal. Die Gremien hätten dies schon nicht öffentlich intensiv beraten. „Konkret geht es um den Zeitpunkt der nächsten Erhöhung und den Prozentsatz beziehungsweise absoluten Wert, den die Erhöhung umfasst.“ Einkommensabhängig rechnet die Stadt die Ganztagsbetreuung ab.