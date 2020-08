Kinderbetreuung Heimsheimer Kita Eulenstraße öffnet am Montag

Heimsheim - Am nächsten Montag ist es soweit – dann werden die ersten Kinder in die nagelneue Kita in der Eulenstraße einziehen. Vorerst sind es nur zwei Gruppen, mit denen die Einrichtung in Betrieb geht, eine mit Kindern unter drei Jahre (U 3) und eine mit den „Großen“, den Kindern über drei Jahre (Ü 3). „Für diese Gruppen haben wir das nötige Personal schon“, sagte der Bürgermeister Jürgen Troll bei der Besichtigung des Hauses am Dienstagabend zusammen mit dem Gemeinderat. Auch für eine dritte Gruppe seien die erforderlichen Mitarbeiter schon engagiert, sodass diese im September an den Start gehen könne.