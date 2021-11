Kinderbetreuung Heimsheim erhöht Kita-Gebühren

In Anbetracht der pandemischen Lage kann von Normalität eigentlich nirgends die Rede sein. Die Inzidenzen schießen weiter in die Höhe, Vorgaben werden immer strenger. Der Verwaltung in Heimsheim geht es allerdings um etwas Anderes, als sie im Gemeinderat von „normalisierten Abläufen“ in den Kindergärten spricht.