Kinderbetreuung Heimsheim braucht mehr Hortplätze

340 Plätze in Krippen, Kindergärten und Co.

In Heimsheim existieren für Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren um die 340 Plätze: in fünf kommunalen Kitas mit bis zu 321 Plätzen, im Waldkindergarten in freier Trägerschaft mit bis zu 20 Plätzen und in einem Tagespflegeangebot mit bis zu acht Plätzen. Die 321 Plätze in den städtischen Kitas bedeuten allerdings eine Maximalbelegung in allen Gruppen. Angestrebt wird eine Regelbelegung, in dem Fall wären es 294 Plätze. Diese Zahl wird im laufenden Kindergartenjahr tatsächlich nicht ganz erreicht. Das liegt großteils daran, dass in der Kita Bloßenberg noch Raum für eine kleine Notgruppe für elf Kinder wäre.