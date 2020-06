Kinder- und Jugendhilfe in der Pandemie Dem Coronatag Normalität abtrotzen

Die Diakonie der evangelischen Brüdergemeinde Korntal musste wie jeder andere Jugendhilfeträger auf Verordnung des Landes die ambulanten Tagesgruppen zunächst schließen. „Die Mitarbeiter waren viel am Telefon.“ Aber nur durch Telefonate mit ihren Schutzbefohlenen würden sie ihrem Auftrag nicht gerecht werden, das zeichnete sich bald ab. Winarske nennt ein Beispiel: Eine fünfköpfige Familie, die in einer Zweizimmerwohnung lebt, die Mutter psychisch chronisch krank, der Vater plötzlich den ganzen Tag zuhause. „Dadurch kann eine sehr reizbare Situation entstehen“, sagt die Heilpädagogin. Mitte April ermöglichte das Land dann zunächst eine Einzelfallbetreuung.

Die Beziehungsarbeit hat gelitten

Die Diakonie der evangelischen Brüdergemeinde gehört kreisweit zu den großen Jugendhilfeträgern. Sie ist laut dem Landratsamt eine von zehn Trägern, mit denen der Kreis in der Kinder- und Jugendhilfe kooperiert. Dort sind bisher nicht auffällig mehr Fälle verzeichnet worden. Aber „es ist damit zu rechnen, dass mit der schrittweisen Öffnung der Schule und Kindergärten mehr Meldungen von den Stellen kommen, die mit den Kindern im Kontakt sind“, sagt der Sprecher des Landratsamtes. Die Themen Gewalt, Vernachlässigung und Konflikte in der Familie werden das Jugendamt und die freien Träger der Jugendhilfe in den kommenden Wochen beschäftigen – wohl mehr noch als vor Corona. Ähnlich schätzt der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) die Situation ein. Das Landesjugendamt kann nach eigenen Angaben noch nicht einschätzen, wie sich die Krise auf die Kinder und Jugendlichen auswirke.

Von diesem Montag an sind in der Jugendhilfe zu der Einzelfallbetreuung auch wieder Treffen in Kleingruppen möglich. „Dann hoffen wir, dass wir wieder im guten Kontakt sein können“, Aber die 54-Jährige ist sich bewusst, dass in manchem Fällen die Beziehungsarbeit gelitten haben wird. „Man wird vielleicht drei Schritte zurückgehen müssen.“