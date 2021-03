Grundschule Rutesheim Der Schulanbau kostet weniger

Nutzfläche hat sich fast verdoppelt

Im alten Schulhaus gibt es lediglich neun Klassenzimmer. Dort hätten pro Jahrgang drei Grundschulklassen mehr untergebracht werden müssen, also statt neun deren zwölf. Zudem wurden zusätzliche Räume für die Kernzeitbetreuung und für den Hort benötigt. Also musste die Grundschule in der Hindenburgstraße, die 1907 gebaut und 1937 erweitert wurde, vergrößert werden. Nach einer Mehrfachbeauftragung in Abstimmung mit dem städtischen Bauamt wurde geplant. Die Planung und Kostenberechnung stellte Architekt Carl Martin aus Rutesheim auf. Auch die Schulleitung wurde frühzeitig in die Planungen mit eingebunden. Baubeginn war am 9. Mai 2016. Der Holzbau im Hof (Baujahr 1964) wurde im Sommer 2017 abgebrochen. Die Fertigstellung und der Bezug des Neubaus wurden planmäßig zum 11. September 2017 eingehalten.