KI-Forschung bei Bosch in Renningen Für einen Corona-Test beim eigenen Hausarzt

Allerdings ist dies kein echter Test. Franz Lärmer, Experte für den Themenbereich Krankheitsdiagnostik am Bosch-Research-Center in Renningen, zeigt hier eine der Errungenschaften des Forschungszentrums in Sachen künstliche Intelligenz. Zu Gast ist die Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), die am Montag auf einer Sommerreise durchs Ländle zum Thema „Baden-Württemberg als Europas Innovationsregion Nummer 1“ unterwegs ist und dabei auch in Renningen Station macht. Der Bosch-Campus in Renningen ist einer von weltweit sieben Bosch-Standorten, die ihren Schwerpunkt in der Forschung haben.