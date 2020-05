KfZ-Anmeldung In die Zulassungsstelle dürfen nur die Autohändler

„Dass bei uns die Bürger draußen bleiben müssen, war mit mir nicht abgestimmt, sondern wurde einfach per Brief mitgeteilt“, kritisiert Cohn. „Sollte das Landratsamt Unterstützung brauchen, helfen wir gerne weiter.“ So könne die Stadt beispielsweise mobile Plexiglasscheiben für die Schalter bereitstellen.

„Ich gehe davon aus, dass Sie Ihre Haltung überdenken und die Zulassungsstelle in Leonberg unverzüglich wieder öffnen“, schreibt Cohn an Bernhard.

Plexiglas ist nicht die Lösung

Doch mit einer unverzüglichen Öffnung dürfte es nichts werden: „Die Arbeitsplätze in Leonberg sind vom Arbeitsschutz her ebenso gut ausgestattet wie in Herrenberg und Böblingen“, erkläret der Landkreis-Sprecher Lutsch. Plexiglas sei also nicht „die Lösung“ für das Platzproblem. „Wir wollen nun den ersten Ansturm abwarten und über Böblingen und Herrenberg abfedern“, erklärt Lutsch. „Wenn sich die Situation beruhigt hat, werden wir auch Leonberg wieder öffnen. Wir hoffen, dass dies Ende Mai der Fall sein könnte.“ Eine Antwort, die Martin Georg Cohn kaum zufriedenstellen wird.