Sperrfläche überfahren und unvermittelt rübergezogen

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Unfallverursacher in einem schwarzen Wagen die B 295 in Richtung Weil der Stadt und nutzte dabei den linken der beiden Fahrstreifen. Er fuhr zunächst an zwei Lastwagen sowie an einem Smart vorbei, die den rechten Fahrstreifen nutzten, überfuhr die Sperrfläche des endenden linken Fahrstreifens und kam zeitweise auf die Gegenfahrbahn. Vor dem Smart scherte der unbekannte Fahrer nach rechts ein, sodass dieser abrupt abbremsen musste, um eine Kollision zu verhindern. Dies löste eine Kettenreaktion unter den nachfolgenden Fahrzeugen aus.