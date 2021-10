Kepler verteidigt die Mutter Schwäbisches Sparen hat wohl viele Leben gerettet

Im übrigen deutschen Südwesten kam es von 1561 bis 1670 zu insgesamt über 3200 Hinrichtungen. Die Zahl war insbesondere in reichsunmittelbaren Gebieten überproportional hoch. So in kleinen Reichsstädten, die über keine ausgebildeten Juristen verfügten, oder in kirchlichen Gebieten, in denen ein Herrscher unkontrolliert walten konnte. In Weil der Stadt kam es von 1616 bis 1629 zu 37 Hexenverbrennungen, im Amtsbezirk Leonberg von 1533 bis 1722 „nur“ zu zwölf Todesurteilen. Opfer waren vor allem verwitwete, ältere, arme und ungebildete Frauen.