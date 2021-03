Weil der Stadt - Am deutschlandweiten Astronomietag am Samstag, 20. März, beteiligt sich auch die die Kepler-Gesellschaft in Weil der Stadt. Mit Amateurastronomen der Kepler-Sternwarte hat die Kepler-Gesellschaft eine Online-Veranstaltung mit abwechslungsreichem Programm rund um Astronomie, Astrofotografie, Astrobiologie und Chemische Evolution auf die Beine gestellt.