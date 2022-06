Keller in Weil der Stadt Zeugen einer langen Stadtgeschichte

Hinunter ins Dunkle

In vier Keller führt Martin Buhl seine Gäste. Er weist auf unebene Stufen hin, die hinunter ins Dunkle führen und auch auf Stellen, an denen große Menschen besser den Kopf einziehen. Zwei der Keller gehören zu Gebäuden der Stadt. Der Ratskeller befindet sich unter dem Rathaus. Die Gäste erwarten dort ein großes Stadtwappen und ein Stapel Bierbänke. „Wir sind hier im alten Stauferkern“, erklärt Martin Buhl. Zu sehen ist die die inzwischen zugemauerte Öffnung eines Verbindungsgangs zum Nachbargebäude Schirott. Angeblich habe es von der Stadtmauer bis zum Rathaus Gänge durch Keller gegeben, in denen etwa Boten unbehelligt in die Stadt kommen konnten. Im Ratskeller erläutert der Stadtführer die Struktur der selbstverwalteten freien Reichsstadt bis zu deren Ende 1802. Und er erzählt von gut dokumentierten Fällen, in denen zwei Stadtschreiber – als Syndikus nach dem Bürgermeister die wichtigsten Personen in der Verwaltung – nicht immer zum Wohle der Stadt gehandelt haben.