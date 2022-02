Keine Resolution zum Bahnstreit Renninger Bürgermeister kritisiert Gemeinderäte

Vor- und Nachteile von S-Bahn und Metropolexpress

Die Resolution richtet sich an den Verband Region Stuttgart (VRS) und an das Verkehrsministerium Baden-Württemberg. Darin fordert der Gemeinderat – namentlich je ein Vertreter aller Fraktionen und Gruppierungen –, die beiden Optionen für eine Verbindung zwischen Calw und Stuttgart, nämlich eine Verlängerung der S-Bahn oder einen MEX, einander gegenüberzustellen und die Vor- und Nachteile aufzulisten, zum Beispiel in Sachen Kosten, Zeitachse und Anbindungsmöglichkeit an Renningen. Denn die Sprinter-S-Bahn S 62, die ab September 2022 zusätzlich zwischen Weil der Stadt und Zuffenhausen verkehren wird, fährt an Renningen vorbei.