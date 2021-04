Auch keine Wanderung

Statt des Festes in der Halle mit Livemusik wollten die THW’ler ihre Gäste auf zwei Rad- und Wanderstrecken führen. An mehreren Verpflegungsständen hätten die Aktiven sichergestellt, dass die Wanderer und Radler bei Wurst und Wein zu neuen Kräften kommen. „Natürlich mit viel Abstand und an der frischen Luft“, betont Schultheiß. Doch selbst diese abgespeckte Form der Maisause ist in Pandemie-Zeiten zu gefährlich.