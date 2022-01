Keine Luftfilter für Heimsheimer Kitas In Kindergärten wird nur gelüftet

Heimsheim - Wie groß ist der Bedarf an Luftfiltern an Heimsheimer Schulen und Kindergärten? Das wollte die Stadt herausfinden, indem sie testweise einige Luftfilter an wechselnden Standorten aufstellen ließ. Die Luftfilter wurden dafür kostenlos ausgeliehen. Das Ergebnis der Testphase: Vor allem in Kitas sahen die Beteiligten Nachteile, dafür kaum oder gar keine Vorteile. Heimsheim wird deshalb auf die Anschaffung der Geräte für die Kindergärten erst einmal verzichten. An der Ludwig-Uhland-Schule wurde das Thema recht kontrovers diskutiert, dort wurde daher eine zweite Testphase eingeleitet.