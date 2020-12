Keine Altjahrabendfeier Das alte Jahr muss still und leise gehen

Leonberg - Zwei Weltkriege haben nicht geschafft, was nun aufgrund der Corona-Pandemie passiert. Die Altjahrabenfeiern sind abgesagt. Nach Recherchen des Stadtarchivs wurde das alte Jahr selbst in den Kriegsjahren feierlich verabschiedet. Zuweilen recht martialisch: „Das neue Jahr wurde nach alter Sitte in der Silvesternacht angeschossen wie noch keines vor oder nach ihm. Viele hatten noch Gewehre und Munition vom Krieg, Revolver, Leuchtmunition und eine wahre Schlacht entbrannte in der Stadt und in den umliegenden Dörfern. Eine Hölle schien sich zu Begrüßung des neuen Jahres in Freude, Krachen und Lärmen, mit Leuchtkugeln aus dem Krieg über die Bewohner zu ergießen.“ Das schreibt über Silvester 1919 Frieda Beutelsbacher, in ihrem Buch „Der Weg ins Leben“.