Katzenschutzverordnung Weil der Stadt geht Streunerproblem an

Der persönliche Bericht von Jutta Szabo zeigte nun doch seine Wirkung. „Ich habe in meinem Leben schon mehr gesehen, als ich wollte“, sagte die Tierschützerin mit Bezug auf die vielen – oft schwer kranken und abgemagerten – Katzen, die sie in ihrer ehrenamtlichen Arbeit schon gerettet hat. Rund zwei Millionen Streunerkatzen gibt es in Deutschland, die meisten müssen leiden und vermehren sich zudem mit rasanter Geschwindigkeit. Erst letzte Woche habe sie einen schwer verletzten Kater gefangen, berichtet Szabo. Viele der Tiere hätten den sogenannten Katzenschnupfen, Parasiten oder andere Krankheiten, an denen sie, wenn unbehandelt, schon nach wenigen Jahren sterben. „Das ist die Hölle für die Tiere“, so Szabo. „Überlegen Sie sich, ob sie dieses Elend in Weil der Stadt wollen.“