Katastrophenhilfe im Ahrtal Weihnachtspakete aus Weil der Stadt

Kinder waren Feuer und Flamme

Die Klassenlehrerin Regine Vogl hat die Schülerinnen und Schüler angesprochen, nachdem sie in dieser Zeitung auf einen Artikel über die Hilfsaktion der Eltinger Schlammbrüder im Ahrtal aufmerksam wurde. Die nächste Fahrt der Helfer ins Hochwassergebiet stand an. Die beiden Schlammbrüder baten etwa um Sachspenden und kleine Weihnachtsgeschenke für die Kinder. „Alle waren Feuer und Flamme, es wurden Päckchen gepackt und darauf geschrieben, für wen das Päckchen geeignet wäre. Auch ein Brief oder eine Karte wurde beigelegt“, sagt die Lehrerin im Rückblick. Kurz nach der Katastrophe hat die Werkrealschule 600 Euro für die Flutopfer gespendet.