Katastrophenhilfe aus Leonberg Im Frühjahr geht es wieder ins Ahrtal

Einsatz unter schweren Bedingungen

Ihr erster Einsatz war in Dernau in einem großen Weinkeller. Der lose Deckenputz musste mit einem Bohrhammer unter erschwerten Bedingungen abgetragen und aus dem Keller entsorgt werden. Weil im anderen Teil des Kellers die Wände mit Trockeneis abgestrahlt wurden und dabei Kohlendioxid freigesetzt wurde, mussten immer wieder Pausen im Freien eingelegt werden.

Der zweite Einsatz erfolgte in einem Zwölf-Mann-Team in der Grundschule Dernau, wo auf dem verstaubten Dachboden die alten Schulmöbel entsorgt wurden. Die Schule erhält eine Grundsanierung mit Solardach, weil die Klassenzimmer im ersten Stock bis zu 1,5 Meter unter Wasser standen.

In Walporzheim werden Motorgeräte repariert

Weil der Helfer-Shuttle-Bus bis Ende Februar Winterpause macht, haben sich Theo Fischer und Wilfried Geier zum dritten Einsatz in Walporzheim gemeldet, um dort tatkräftig mitzuhelfen. In Walporzheim werden von der Flut beschädigte Motorgeräte – von der Säge bis zum Traktor – wieder zum Laufen gebracht. „Da haben wir in zwei Tagen einen Motorroller wieder fahrbereit gemacht“, erzählen die beiden Tüftler aus Eltingen. Zunächst wurde der Motor auf festsitzende Motorkolben geprüft – das war in Ordnung. Das Fahrgestell und die Verkleidungsteile wurden mit einem Hochdruckreiniger gereinigt. Weil das Flutwasser bis in das Innere von Vergaser, Tacho, Gasdrehgriff und Antrieb eingedrungen war, mussten diese Teile zerlegt, von Schlamm befreit und teilweise mit Ultraschall und Zahnbürste gereinigt werden. „Nachdem Motoröl und Zündkerze gewechselt waren, surrte der Motorroller wie früher.“

Im Frühjahr geht es wieder ins Ahrtal

„Am Abreisetag haben wir noch den Familien vom November-Einsatz einen Überraschungsbesuch abgestattet, um zu sehen, wie der Bau vorangeht“, sagt Theo Fischer. „Wir wurden herzlich empfangen“, ergänzt Wilfried Geier. Das ältere Ehepaar, dem sie damals geholfen hatten, sei inzwischen aus dem Keller in den ersten Stock umgezogen und habe jetzt Heizung und Warmwasser.

„Als wir abends in Eltingen ankamen, ließ uns der Gedanke nicht los, wie sie wohl im Ahrtal dieses Jahr Weihnachten feiern“, sagt Wilfried Geier im Rückblick. „Da waren wir uns einig, im Frühjahr fahren wir wieder hin und helfen“, sagt Theo Fischer.