Karstadt Leonberg Die Kunden stimmen mit Unterschrift und Einkauf ab

Der OB nickt ihr aufmunternd zu. Sie erzählt ihm, dass sie zum Karstadt geht, seit es ihn gibt: seit 47 Jahren. Dass sie etliche der Mitarbeiterinnen gut kennt. Und dass viele, so berichtet sie Cohn, vor dem Nichts stünden, sollte die Filiale im Leo-Center wirklich geschlossen werden, wie es seit sieben Tagen im Raum steht. Cohn wiederholt bei der Frau das, was er zuvor schon vielen Beschäftigten und Kunden erklärt hat: „Wir tun alles, was möglich ist. Wir kämpfen für Sie alle!“