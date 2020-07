Karstadt Leonberg Die erlösende Nachricht kommt am Morgen

Leonberg - Am Freitagnachmittag ist in der Leonberger Karstadt-Filiale reger Betrieb, die Stimmung entspannt. Obwohl sie Masken tragen, haben die meisten Mitarbeiterinnen ein Leuchten in den Augen. Für sie ist eine vier Wochen währende Zeit der Unsicherheit zu Ende gegangen: Ihre Filiale bleibt bestehen, und damit ist auch die Existenz der allermeisten erst einmal gesichert.