Karl Röckinger wird 70 Das Soziale liegt ihm immer noch am Herzen

Im Verlauf des Jahres 2017 stand Röckinger vor der Entscheidung, ob er über seinen 68. Geburtstag hinaus nochmals antreten solle. Eine Gesetzesänderung hätte es ihm ermöglicht, das Amt noch bis zum 73. Lebensjahr auszuüben. „Ich entschied mich letztlich, meinen Ruhestand genießen zu wollen, ohne die an dem Amt hängende große Verantwortung“, sagt ­Röckinger rund zweieinhalb Jahre später.

Er hat zahlreiche Ehrenämter

Zum Teil ist es freilich auch ein Stück Unruhestand: So ist er Vorsitzender der Rolf-Scheuermann-Stiftung sowie Kuratoriumsmitglied der Alison-und-Peter-Klein-Stiftung in Eberdingen-Nussdorf sowie der Jugendstiftung Baden-Württemberg. „Es sind durchweg nachhaltige Projekte, die von diesen Stiftungen unterstützt werden“, so Röckinger. Allein die Scheuermann-Stiftung, benannt nach dem Gründer des Wiernsheimer Unternehmens für Zwischenverpflegung, habe in den vergangenen sechs Jahren unterschiedlichste Vorhaben mit über einer halben Million Euro unterstützt.

Bis vor einem halben Jahr war Röckinger auch noch ehrenamtlicher Vorsitzender des Kommunalverbands für Jugend und Soziales seit dessen Gründung 2005.

Wichtig ist dem Ruheständler die Pflege der Familienbande: So verfolgt er mit Interesse die Entwicklung seiner sieben Enkel (von sechs Kindern), wobei sich ein Kontakt weitestgehend auf elektronische Medien beschränkt – einen Sohn hat die Liebe nach Neuseeland verschlagen. ­Radtouren mit der Lebenspartnerin Ines Maronde sind eine weitere Leidenschaft des Pensionärs, wobei „ich mich nicht mehr geniere, auf einem E-Bike in die Pedale zu treten“. So werden dann auch vom Wohnort Grunbach aus auf dem Zweirad Besorgungen in Pforzheim erledigt.