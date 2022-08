Kaputte Ampel in Leonberg Siebenschläfer sind ausgezogen

Eigentlich sollte die Siebenschläfer-Familie, die am Wochenende in einer Ampel an der Kreuzung von Neuer Ramtelstraße und Südrandstraße in Leonberg entdeckt wurde, am Dienstag umgesiedelt werden. Doch als Mitarbeitende der Stadt gemeinsam mit einem Wildtierschützer zur Tat schreiten wollten, waren die Nager verschwunden, wie ein Sprecher der Stadt am Mittwoch mitteilte. Das Nest aus Dämmmaterial konnte von den Tierschützern jedoch eindeutig als Siebenschläfer-Nest identifiziert werden und wurde entfernt.