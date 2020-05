Kandidatur erklärt Marc Biadacz will es erneut wissen

Digitale Soziale Marktwirtschaft

Als ordentliches Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales, in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz und im Petitionsausschuss sowie als stellvertretendes Mitglied im Ausschuss Digitale Agenda des Bundestags beschäftigt er sich gegenwärtig mit Fragen rund um die „Zukunft der Arbeit“ und die Förderung junger innovativer Unternehmen. „Das sind Themen, die nicht nur für Deutschland, sondern auch für den Landkreis Böblingen besonders wichtig sind, denn unsere Heimat ist von einem starken Mittelstand und internationalen Konzernen geprägt“, so der CDU-Politiker. Die Digitalisierung bringe für diese Unternehmen große Veränderungen mit sich. Um die Wirtschaft zukunftsfest zu machen und damit auch Arbeitsplätze zu sichern, müsse die digitale Transformation der Lebens- und Arbeitswelt aktiv mitgestaltet und dabei Menschen und Unternehmen im Sinne einer Digitalen Sozialen Marktwirtschaft mitgenommen und in den Mittelpunkt gestellt werden.