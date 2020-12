Der Diplomphysiker lebt seit 2002 in Leonberg. Der Vater von vier Kindern und Opa von vier Enkelkindern hat an der Technischen Hochschule in Darmstadt studiert. Er arbeitete bis zu seiner Pensionierung 2010 in leitenden Funktionen der Automobilindustrie, davon 21 Jahre bei Bosch in Reutlingen, Madrid und Schwieberdingen, sowie drei Jahre als Vorstandsvorsitzender der Kolbenschmidt Pierburg AG in Neuss und Neckarsulm.