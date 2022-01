Kampf gegen Corona Luftfilter in Schulen und Kitas sind zu laut

„Bei der Inbetriebnahme der neuen Luftfilter wurde im Johannes-Kepler-Gymnasium der Schalldruckpegel gemessen und für in Ordnung befunden“, sagt Stadtsprecher Sebastian Küster. Die Firma, die die Luftfilter vertreibt – sie werden nicht direkt beim Hersteller geordert – versicherte, dass die Geräte korrekt in Stufe 3 betrieben werden.

Doch schon bald haben mehrer Lehrkräfte festgestellt, dass einige der ausgelieferten Geräte nicht korrekt laufen. Diese Geräte befinden sich nicht wie vorgesehen in Stufe 3 sondern in einem Automatikbetrieb. Da dennoch auf dem Display der Filter die Zahl 3 angezeigt wurde, ging man bisher von einer korrekten Einstellung aus. Im Automatikmodus sind die Luftfilter angenehm leise, werden die Geräte jedoch von Hand auf Stufe 3 gestellt – das ist eine Bedingung der Ausschreibung – ist der Lärmpegel um ein Vielfaches höher. Noch am selben Tag wurde der Lieferant darüber in Kenntnis gesetzt.

Neue Schallmessung ergibt fast doppelten Wert

Daraufhin hat ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung eine Schalldruckpegelmessung in einem Klassenraum des Albert-Schweitzer-Gymnasiums vorgenommen. „Das Ergebnis ist nicht gut gewesen. In einem Meter Abstand zum Luftfilter erzeugte er 60 Dezibel auf der Stufe 3“, schildert Küster.

Die Anforderungen von maximal 35 Dezibel in den Unterrichts- und Aufenthaltsräumen können somit also nicht eingehalten werden. Der Hersteller gibt an, dass die Geräte diesen Wert auf Betriebsstufe 3 einhalten. Vertreiber und Hersteller haben sich inzwischen zurückgemeldet. Beide gehen – Stand heute – davon aus, dass die Geräte möglicherweise mit einem falschen Ventilator und einer falschen Software ausgestattet sind.

Hersteller und Vertreiber sollen Lösung finden

Die Stadt hat die Vertriebsfirma und den Hersteller nun schriftlich auf den Mangel hingewiesen und um Behebung bis spätestens 31. Januar gebeten. Eines der Luftfiltergeräte wird derzeit von der Firma überprüft. „Die Luftfilter bleiben bis auf Weiteres in Betrieb. Vom Hersteller wird empfohlen, die Geräte bis dahin auf Stufe 2 zu betreiben“, sagt der Stadtsprecher.

Die Stadtverwaltung sowie der Hersteller und die Vertriebsfirma würden sich nun um eine gemeinsame Lösung bemühen. „Möglich wäre zum Beispiel, dass die Luftfilter ein Software-Update erhalten oder alle Luftfilter durch den Hersteller ausgetauscht werden“, zeigt Sebastian Küster die möglichen Szenarien auf.

Das Land gibt Zuschüsse

Filter und Ampel

Raumluftfilter und Kohlendioxid-Ampel (508 kommen in Leonberg zum Einsatz) sind Teil der Präventionsstrategie des Landes Baden-Württemberg, um das Corona-Infektionsgeschehen in Schulen und Kitas gering zu halten. Neben den Tests und den Masken spielt die Raumlufthygiene eine zentrale Rolle.

Förderung

Die Landesregierung unterstützt die öffentlichen und freien Träger der Schulen und Kitas bei der Anschaffung entsprechender Geräte mit einem Förderprogramm in Höhe von 70 Millionen Euro, davon sind zehn Millionen für die Kitas vorgesehen. Das Land trägt 50 Prozent der Anschaffungskosten pro Gerät, die Förderung je mobiles Gerät ist bei 2500 Euro gedeckelt.