Kampf gegen Corona In Leonberg wird wieder täglich geimpft

„Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, eine so beachtliche Impfaktion in Leonberg anzubieten. Die Entwicklung der letzten Tage hat gezeigt, dass wir hier schnellstmöglich handeln müssen. Das ist uns in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt sehr gut gelungen“, sagt Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD).

Ab 1. Dezember wird mit Herrenberg geteilt

Zwei mobile Impfteams aus Tübingen wurden dem Landkreis Böblingen zugeteilt. Sie werden in Leonberg und Herrenberg stationiert. Da Herrenberg noch die Lokalität für die Impfungen vorbereiten muss, Leonberg aber bereits alle Vorkehrungen getroffen hat, werden die Kräfte vom 23. bis 30. November jeden Tag von 12.30 bis 18 Uhr in der alten Post impfen. Am Mittwoch, 24. November, impft das Team schon ab 9.30 Uhr, dann jedoch nur bis 15 Uhr. Anschließend übernimmt das bisherige Impfteam, bestehend aus Apothekern und niedergelassenen Ärzten aus Leonberg von 16 bis 18.30 Uhr.

Ab Mittwoch, 1. Dezember, teilt sich Leonberg mit Herrenberg das Personal. An welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten die Impfteams dann in Leonberg impfen werden, ist derzeit nicht klar. „Wir treffen jetzt die letzten Absprachen“, so Strassburg.

Weitere Infos gibt es auf www.leonberg.de , per E-Mail an leoimpft@leonberg.de oder Telefon 0 71 52 / 9 90 58 92 (werktags). Anmeldungen zum Impfen laufen weiterhin über das Landratsamt auf www.lrabb.de .