Kampf gegen Corona Apotheker ziehen beim Impfen mit

Miriam Sachs, die Inhaberin der h&h-Apotheke am Leonberger Marktplatz, steht mit ihrem Team in Warteposition. Momentan bietet sie in ihren Räumlichkeiten allerdings keine Impfungen an. „Wir machen hier Coronatests und sind damit gut ausgelastet“, sagt sie. Außerdem organisiert ihr Team die Impfaktion in der Alten Post, die seit Oktober jeden Mittwoch zusammen mit Ärzten vorgenommen wird.