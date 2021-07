Kalligraf aus Renningen Die Welt der Bögen und Schnörkel

Lange hat er überlegt, wie er den Text anordnen wird, wie der Zeilenfall sein soll und welche Stellen hervorgehoben werden. Dann hat er eine Vorlage erstellt: „Nur sehr geübte Schreiber sollten einfach losschreiben“, lautet seine Empfehlung, „und auch mit viel Erfahrung macht es eine Vorlage einfach leichter.“ Zudem markiert Haug die Position der Worte vorsichtig mit Bleistift auf dem dünnen Papier.

Arbeiten mit größter Sorgfalt

Schließlich sind die Vorarbeiten abgeschlossen, die Feder liegt in der Hand und das Linienpapier unter dem ersten Transparent. Das eigentliche Schreiben beginnt. Am Anfang noch ein wenig mühselig, die Schwünge erfordern Konzentration. Doch mit jedem Satz, mit jeder Seite geht es leichter, ein Flow setzt ein, die Schwünge ergeben sich. Irgendwann ist der Schreiber ganz in die Welt der Bögen und Schnörkel eingetaucht und verleiht ausgesuchten Worten quasi aus dem Handgelenk Bedeutung, anderen Fröhlichkeit, manchen Schwere.

Die fertigen Schriftseiten legt er sorgfältig für ein bis zwei Tage zum Trocknen ins Regal, bevor vorsichtig die Bleistiftmarkierungen wegradiert werden. „In meinem Arbeitszimmer sah es zeitweise aus wie in einer Weihnachtsbäckerei, überall im Regal lagen Bögen zum Trocknen wie Bleche voller Plätzchen“, erzählt er schmunzelnd.

Ungefähr eine Stunde braucht Martin Haug für einen Bogen, und nicht immer geht alles ganz glatt. „Klar habe ich mich mal verschrieben oder ein Bogen ist misslungen. Oder der Zeilenfall hat mir nicht gefallen, es gelingt nicht immer alles auf Anhieb. Dann muss die Seite eben noch mal geschrieben werden.“ Dabei hat Haug erkannt: „Sich darüber zu ärgern, bringt nichts. Man muss auch friedfertig mit sich selbst sein.“

Ein vergoldeter Buchtitel

Nach rund vier Monaten ist es geschafft. Zwischen zwei hölzernen, mit Leinen überzogenen Buchdeckeln hält eine Buchschrauben-Bindung gut 350 Seiten. Zwischen den handbeschriebenen Transparentbögen liegt jeweils ein fein marmoriertes Blatt, damit die Schriftseiten besser gelesen werden können. Fotos der Israelreise, an deren Ende der Entschluss für dieses Projekt stand, zeigen das Land, in dem das Buch Jesaja vor fast 3000 Jahren entstanden ist. Das Tüpfelchen auf dem „i“ ist die manuelle Vergoldung des Buchtitels. „Da habe ich noch mal Blut und Wasser geschwitzt, sowas macht man ja nicht alle Tage“, sagt Hauf lachend.

Kalligrafie und Handlettering liegen im Trend, immer mehr Menschen interessieren sich dafür. „Eine individuelle Geburtstagskarte hat besonderen Wert. Und es ist gar nicht so schwer“, sagt der Profi. Gute Stifte und geeignetes Papier sind für erstaunlich wenig Geld zu haben, und im Internet finden sich etliche Designbeispiele, die als Anregung dienen können. „Die Beispiele helfen dabei, herauszufinden, was einem selbst gefällt. Auf dieser Grundlage kann dann etwas Eigenes geschaffen werden“, lautet Haugs fachmännischer Rat. „Und wenn etwas völlig schief geht, lieber noch mal anfangen.“

Kurz überlegt Martin Haug, dann zieht er noch ein anderes Resümee aus seiner Arbeit: „Mit meinem Lockdown-Projekt möchte ich den Menschen Mut zu eigenen Projekten machen. Durch die gewonnene Zeit ist viel mehr möglich, als man denkt!“