Käfer und kaum Wasser Maronen aus dem Rutesheimer Stadtwald

Weil die beschädigten Bäume sehr verstreut im gesamten Wald verteilt sind, erwiesen sich die Kontrollen auf Neubefall sowie die Aufarbeitung, das Rücken und das Beseitigen des Kronenmaterials als sehr zeit- und kostenintensiv. „Seit mehr als zwei Jahren sind die Forstwirte mit der Aufarbeitung von zufälligen Nutzungen beschäftigt und dadurch enorm belastet“, erklärt Ulrich Neumann die Lage. Auch ist das Beseitigen von Schadhölzern höchst gefährlich. Deshalb bleiben abgestorbene Buchen, vor allem im Distrikt Rauher Wald, von denen keine Gefahr ausgeht, stehen und bis zum natürlichen Zusammenbruch sich selbst überlassen.

Naturverjüngung und Neupflanzungen

Im Jahr 2021 sollen 3200 Festmeter Holz eingeschlagen werden, davon 2000 Nadel-und 1200 Laubholz – vorwiegend Käfer- und Schadholz. „Auf großen Teilen verjüngt sich der Wald selbst“, ist Neumann leise optimistisch. Die neue Waldgeneration wachse, konfrontiert mit den aktuellen Bedingungen, unter den alten Beständen aus Samen der Altbäume nach. Dort, wo sich keine Naturverjüngung einstellt oder gezielt eine andere Baumart nachwachsen soll, wird gepflanzt.

Hier kommt die lenkende Hand des Försters ins Spiel. Der muss die neuen klimatischen Gegebenheiten im Blick haben, damit Rutesheim auch in 200 Jahren noch einen Wald hat. Denn auf lange Sicht sieht es für die Buche nicht gut aus. Und so lässt aufhorchen, was 2021 neu angepflanzt wird: 2250 Eichen, 250 Hainbuchen, 100 Elsbeeren und Mehlbeeren, 50 Esskastanien und 50 Nussbäume sowie 300 Douglasien auf insgesamt 1,3 Hektar.